American Telephone and Telegraph Company: Ex-Monopolist sieht mit KGV von 10 fundamental unterbewertet aus.

Symbol:ISIN: US00206R102318,5 Prozent Zuwachs sind in dem inzwischen sehr wettbewerbsintensiven US-Telekommunikationsmarkt sehr solide. Die Aktie notierte meist stabil über den EMAs, war jedoch Ende November / Anfang Dezember kurz darunter gerutscht.AT&T steht für „American Telephone and Telegraph Company“. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dallas im Bundesstaat Texas wurde 1885 gegründet, ein Vorläufer geht aber auf das Jahr 1877 zurück. Lange Zeit hatte es in den Vereinigten Staaten und in Kanada eine Monopolstellung inne. Es ist trotz zahlreicher Deregulierungen gemessen an der Marktkapitalisierung das weltweit größte Telekommunikationsunternehmen. Seit der Fusion mit Time Warner ist man gleichzeitig auch noch in der Medienbranche aktiv. Sehr überzeugend sind die Fundamentaldaten. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 lässt einen Einstieg lukrativ erscheinen.Charttechnisch gefällt die Formation von Dreiecksformation und Hammerkerze nahe dem 20er-EMA. Entsprechend könnten wir das Kaufsignal bei 38,60 USD und den Stopp Loss bei 37,90 USD setzen. Die nächsten Quartalzahlen werden für den 27. Januar des kommenden Jahres erwartet. Für einen Swingtrade passt das.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/att-t-telekommunikationsriese-mit-long-setup/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in T.