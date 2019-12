Das Mainzer Unternehmen Biontech entwickelt individualisierte Krebsmedikamente. Auch über die US-Technologiebörse Nasdaq sammelt die Firma Milliarden US-Dollar ein. Die Aussichten für die deutsche Biotech-Branche als Ganzes beurteilen Fachleute weniger golden. "An der Goldgrube 12" lautet die Adresse von Biontech in Mainz. Was vor Jahren im Kleinen entstanden ist, gilt inzwischen als Leuchtturm der deutschen Biotech-Branche. Die von dem Onkologen Ugur Sahin mitgegründete Firma entwickelt individualisierte Krebsmedikamente. Investoren glauben an eine goldene Zukunft - über Finanzierungsrunden, Kooperationen mit Pharmaunternehmen und den Gang an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...