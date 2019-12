Unterföhring (ots) - Beim WM-Sommermärchen 2006 hielt Jens Lehmann (50) zwei Elfmeter, sicherte Deutschland den Einzug ins Halbfinale. Und auch gestern bei "Schlag den Star" lässt sich der Ex-Nationalkeeper nicht in die falsche Ecke schicken, gewinnt in der ProSieben-Show gegen "Tatort"-Kommissar Wotan Wilke Möhring (52) und holt sich den Koffer mit 100.000 Euro!Es ist ein spannender Wettkampf zwischen den beiden Top-Prominenten. Ein Schlagabtausch über 14 Runden, in denen es um Fitness, Geschick, Köpfchen und Kampfgeist geht. Ein Duell auf Augenhöhe mit einem starken Start für Jens Lehmann, der bis zur sechsten Runde klar vorn liegt, dann den TV-Fahnder überraschend an sich vorbeiziehen lassen muss. In einem spanenden Finish verwandelt der Ex-Kicker aber seinen zweiten Matchball und geht mit 71:34 Punkten als Sieger vom Platz.Gute 12,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgen am Samstagabend das spannende Promi-Duell live auf ProSieben."Das hat großen Spaß gemacht!", sagt Jens Lehman nach der Show. "Klar war auch ein bisschen Glück dabei, manchmal reichen ja schon ein paar Sekunden, in denen der Gegner unkonzentriert ist. Ich werde auf jeden Fall Teile des Gewinns spenden, auch an Stiftungen, die Wotan unterstützt."Der unterlegene Wotan Wilke Möhring nach der Sendung: "Ich habe alles gegeben, ich ärgere mich nicht. Jens hat klar verdient gewonnen, er war einfach sportlich besser und oft auch in der Koordination. Dass er so gut Tischtennis spielt, habe ich unterschätzt. Aber so ist das: Wer besser spielt, der gewinnt das Spiel."Jens Lehmann gegen Wotan Wilke Möhring - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - Schnelle SchlittenAufwärmen ist nicht, es geht am spannenden Spieleabend gleich rasantlos! Wer rodelt am schnellsten, wer überquert als erster dieZiellinie, ohne den Boden zu berühren? Im Kufen-Kampf macht JensLehmann das Rennen, geht mit 1:0 in Führung! Spiel 2 - Europa-ReiseDie Aufgabe: Auf einer Europakarte ohne Ländergrenzen die gesuchtenOrte markieren. Wer der korrekten Lage am nächsten kommt, wird miteinem Punkt belohnt. Beide hätten dringend einen Atlas gebraucht,aber Jens war der bessere Pfadfinder, holt als erster fünf Punkte,gewinnt den Europatrip - 3:0 für Jens Lehmann! Spiel 3 - Es weihnachtet!Im dritten Spiel wird es festlich! Bei den Weihnachtsfragen geht eszum Beispiel darum, das Gewicht von Weihnachtskugeln oder einerbestimmten Menge Lametta abzuschätzen. Beide schwächeln, scheinensich vor dem Baumschmücken immer zum Training oder Drehenverabschiedet zu haben. Nach anfänglicher Wotan-Führung gleichtLehmann aus, ist glücklicher Sieger und liegt 6:0 vorn. Spiel 4 - Eisiges DuellFertig zum Broomball! Gespielt wird im Prinzip wie beim Eishockey,Tore dürfen nur mit dem Schläger (Broom) erzielt werden. Bin dereisigen Torjagd gibt es nach sechs Minuten einen glatten Sieg imSpaßduell für den Ex-Kicker, der mit 10:0 Punkten noch weiter nachvorn rutscht. Spiel 5 - Blamieren oder kassieren!Die richtige Lösung zählt! Wer auf den Button drückt, hat fünfSekunden Zeit, um auf eine Frage richtig zu antworten und dafür einenPunkt zu kassieren. Ist die Antwort falsch, landet der Punkt beimGegner. Der schlaue Jens zeigt, dass er zur Not auch alsQuiz-Kandidat über die Runden kommen könnte, erhöht auf 15:0. Spiel 6 - Hoch die Gläser!Bloß nichts fallen lassen! In einem umgedrehten Weinglas einenTischtennisball aufnehmen, darin kreisen lassen und unfallfrei in denZielbehälter bringen. Total schwierig! Moderator Elton macht es nocheinmal vor, plötzlich klappt es auch bei seinen beiden Kandidaten.Wotan witzelt: "Gerührt, nicht geschüttelt", schafft nach einemspannenden Finish den Anschluss, verkürzt auf 6:15 Punkte! Spiel 7 - Schlag den BaumKraft und Technik - bei wem klappt das Zusammenspiel am besten? Dierustikale Aufgabe: Zehn Weihnachtsbäume mit einer Axt fällen! Wer esam schnellsten schafft, gewinnt das kernige Spiel. Jens ist auf demHolzweg, der starke Wotan schlägt sich am besten und kommt auf 13:15Punkte heran! Spiel 8 - RasterfahndungEin Spiel, wie gemacht für den scharfen Blick von TV-KommissarMöhring! In einem Raster befinden sich fünf Bilder, in einem zweiten,rechten Raster tauchen die noch einmal auf, allerdings mit kleinenFehlern. Wer zuerst alle Fehlerbilder richti markiert, bekommt diePunkte. Klarer Fahndungserfolg für Adlerauge Wotan, der mit 21:15erstmals in Führung geht! Spiel 9 - Von der Platte geputztKann Jens Lehmann auch mit kleinen Bällen etwas anfangen? Gespieltwird ein Tischtennis-Match über zwei Gewinnsätze bis 11 Punkte. Einlächelnder Lehmann putzt Wotan in drei Sätzen von der Platte, holtmit 24:21 die Führung zurück. Spiel 10 - Stein im SchachtBunte Spielsteine in einen durchsichtigen Schacht werfen, dabeidürfen sich die Farben nicht berühren: Eigentlich eine sichere Bankfür die magischen Hände von Jens Lehmann! Der Ex-Keeper kommt kurzins Stolpern. entscheidet das Puzzlespiel am Ende aber für sich,liegt mit 34:21 Punkten vorn. Spiel 11 - Schnelle RollenWer dreht mit dem Tret-Scooter die schnellsten Runden? Wer kurvt aufsTreppchen? Am Ende jubelt Jens Lehmann. Er entscheidet als ersterdrei Durchgänge für sich, gewinnt die Challenge. Neuer Spielstand:45:21 Spiel 12 - Partner gesucht!Zu welchem Element gehört die passende Antwort? Bildet man nicht dasrichtige Pärchen, bekommt der Gegner den Punkt! Der Ex-Kicker punktetbei der Partnersuche, gewinnt das Pärchenspiel. Spielstand 57:21 Spiel 13 - Spiel mit dem FeuerErster Matchballspiel für Jens Lehmann! Mit dem Luftzug einesHolzschwerts müssen die Kandidaten Kerzenflammen löschen, ohne dabeidie Kerzen zu berühren. Matchball abgewehrt, Wotan löscht am besten,gewinnt das Spiel mit dem Feuer. Heißer Zwischenstand: 57:34 Spiel 14 - Lehman verwandelt Matchball!Der zweite Matchball für Jens Lehmann! Wer beim Spieleklassiker TicTac Toe als Erster drei Becher waagerecht, senkrecht oder diagonalnebeneinander gesetzt hat, gewinnt das Spiel. Jens Lehmann nutzt ineinem spannenden Finale seine Chance, zieht mit 71:34 Punkten davonund holt sich den Koffer mit 100 000 Euro! 