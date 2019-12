Der gestrige Tag könnte für zukünftige Historiker so etwas wie ein Missing Link sein, wenn es um die Frage geht, wie es in so kurzer Zeit im zweiten und dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts gelingen konnte, das Gesicht Europas von seiner Mitte, von Deutschland aus auf eine Weise zu verändern, die eine über viele Generationen gewachsene Kulturlandschaft ...

