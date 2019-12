In Italien formiert sich angesichts der hohen Umfragewerte für die rechtspopulistische Lega Widerstand. Ein kleiner Fisch ist das Symbol der Protestbewegung.

Kleine Fische, große Fische, Sardinen aus Pappe oder Schaumgummi, weiß, rot, blau, gelb oder regenbogenfarben: Auf der Piazza di San Giovanni in Rom ging es am Samstag bunt zu. Der Platz vor der Papstbasilika war überfüllt und über dem Menschenmeer wedelte und wogte das Symbol einer neuen politischen Bewegung in Italien: ein Fisch, der gewöhnlich in großen Schwärmen auftritt. Und immer wieder ertönte aus tausenden Kehlen "Bella Ciao", das Lied der Partisanen im Zweiten Weltkrieg.

Einen Monat nach ihrem Entstehen erreichte die Protestbewegung der "Sardinen" am Samstag die italienische Hauptstadt. Dicht gedrängt, wie die Sardinen eben, hatten sie bei ihrer ersten Spontandemo gegen den Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, am 14. November auf der Piazza Maggiore in Bologna stehen wollen. Das gelang, und es folgten Dutzende Kundgebungen in vielen italienischen Städten.

Die "Sardinen" verstehen sich als Bewegung gegen Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Hassreden. Eine Partei wollen sie nicht werden. Am Sonntag wollten sie beraten, wie sie sich künftig organisieren. "Romanonabbocca" - Rom beißt nicht an - lautete ein häufiger Hashtag gegen den Populismus auf Plakaten und Sardinenfiguren.

Ein junges deutsch-italienisches Paar hielt zwei an Stangen befestigte, sich küssende Pappsardinen in die Wintersonne ...

