In unserer Artikelserie "Auf diese Tools setzt …" gewähren bekannte Internetfirmen aus Deutschland seltene Einblicke in ihren Tech-Stack. Heute an der Reihe: der Dienst für Online-Steuererklärungen Smartsteuer. t3n: Welches Tool setzt ihr für das HR- und Bewerbermanagement ein? Um die passenden Leute für unser Team zu finden, setzen wir - neben Empfehlungen - auf Umantis. Das ist eine Talent-Management-Software der Haufe Group, zu der auch Smartsteuer gehört. Für uns ist die Nutzung von Umantis daher quasi familiär bedingt und ein echter Benefit. t3n: Welches Tool hilft euch beim Kundensupport...

