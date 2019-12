Zum Abschluss der UN-Klimakonferenz in Madrid hat Gipfelpräsidentin Carolina Schmidt gelobt, dass sich inzwischen 120 Staaten zum Ziel der Klimaneutralität bis 2050 bekannt haben. "Es erfüllt uns mit Stolz, dass diese Allianz auf 120 Länder angewachsen ist", sagte die chilenische Umweltministerin am Sonntag in der spanischen Hauptstadt. Die Zahl der Staaten in der sogenannten Climate Ambition Alliance habe sich damit verdoppelt. Auch fast 400 Städte und 800 Unternehmen strebten nun an, klimaneutral zu werden, also unterm Strich keine Treibhausgase mehr auszustoßen. Rest-Emissionen müssten dann ausgeglichen werden.

Schmidt betonte aber auch, dass die bisherigen Fortschritte nicht ausreichten. "Die Bürger der Welt fordern uns auf, schneller voranzukommen", sagte sie.

Nach Angaben der Online-Plattform "Climate Watch" haben sich 121 Staaten, darunter die Europäische Union, vorgenommen ihre nationalen Klimaziele anzupassen. Diese Staaten seien für etwas mehr als 20 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich./cfn/ted/dav/DP/he

