Auf dem deutschen Immobilienmarkt könnte eine milliardenschwere Fusion bevorstehen. Gleich drei Unternehmen der Branche wollen sich zusammenschließen.

Auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt bahnt sich eine Dreierfusion an. Die auf den Berliner Wohnungsmarkt ausgerichtete Ado Properties will sich mit ihrem Großaktionär Adler Real Estate zusammenschließen und sich anschließend auch den Projektentwickler Consus Real Estate einverleiben, wie die drei Unternehmen am Sonntag mitteilten.

Formal bietet Ado Properties den Adler-Aktionären 0,4164 neue Aktien an, das sind nach dem Schlusskurs vom Freitag insgesamt 1,03 Milliarden Euro. Ado Properties ist an der Börse gut 1,5 Milliarden Euro wert. Das fusionierte Unternehmen soll unter dem Namen Adler Real Estate Group firmieren.

Adler Real Estate sitzt zwar in Berlin, ist aber auf dem Immobilienmarkt der Hauptstadt bisher kaum vertreten. Dagegen liegt ein Großteil des ...

