Nach zwei Jahre andauernden Verhandlungen hatten sich die nordamerikanischen Länder auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Mexiko übt nun jedoch Kritik.

Auch nach der Einigung über die Änderungen am nordamerikanischen Freihandelsabkommen USMCA geht das Gezerre um den Vertrag weiter. Die entsprechende Gesetzesinitiative, über die der US-Kongress in der kommenden Woche abstimmen soll, enthalte Ergänzungen, die nicht mit Mexiko abgesprochen seien, hieß es aus dem mexikanischen Außenministerium. Der mexikanische Chefunterhändler Jesús Seade wollte am Sonntag zu einem klärenden Gespräch mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...