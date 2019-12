Das geistliche Oberhaupt der Kirche von England sieht die Entwicklung Großbritanniens seit Amtsantritt der Konservativen 2010 kritisch. Es gebe heute mehr Obdachlose, mehr Menschen, die auf Lebensmittelhilfe angewiesen seien, mehr gehässige Sprache und weniger Toleranz für Minderheiten als vor neun Jahren, sagte der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, der von Obdachlosen verkauften Straßenzeitschrift "The Big Issue". "Ich sage nicht: Wir sind in einer Krise, aber die Richtung, in die wir uns bewegen, ist nicht die, die wir wollen", sagte Bischof Welby.

Die Konservativen haben sich gerade eine weitere Amtszeit gesichert: Premierminister Boris Johnson gewann bei der Wahl am vergangenen Donnerstag eine haushohe Mehrheit der Sitze im Parlament. Zu dem Skandal um Prinz Andrew, der vor fast 20 Jahren eine Minderjährige sexuell missbraucht haben soll, sagte Welby: "Wir sollten nicht verlangen, dass die Royals übermenschliche Heilige sind, denn das ist niemand." Er äußere sich nicht zu einzelnen Mitgliedern der königlichen Familie, sagte aber: "Jeder macht Fehler." Die königliche Familie sei ein großes Geschenk für das Land./oe/DP/zb

