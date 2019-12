Der Bund beginnt an diesem Montag nach Angaben des Finanzministeriums mit der Auszahlung der Milliarden aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz an die Länder. Sie bekommen ab jetzt einen größeren Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen. Insgesamt handelt es sich um 5,5 Milliarden Euro bis 2022. Über die Verwendung der Gelder hat jedes Bundesland mit dem Bund einen eigenen Vertrag geschlossen.

Wofür die Milliarden eingesetzt werden ruft allerdings auch Kritik hervor. Zahlreiche Bundesländer verwendeten die Bundesmittel, um alle Familien von Kita-Gebühren zu entlasten. "Ein solcher Ansatz ist weniger sinnvoll", sagte die Bildungsforscherin Katharina Spieß vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) der Deutschen Presse-Agentur. Familien mit höheren Einkommen seien teilweise sogar bereit, noch mehr für eine Kita zu bezahlen als bisher. Diese Ressourcen hätten in weitere Qualitätsmaßnahmen investiert werden sollen, sagte Spieß.

Nach Ansicht der Professorin für Bildungsökonomie wäre es am sinnvollsten, die Kita-Milliarden in die Aus- und Weiterbildung und die Bezahlung von Kita-Fachkräften zu stecken, weil diese die zentralen Akteure seien, um Qualität in der Kinderbetreuung zu gewährleisten./jr/DP/zb

