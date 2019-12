Die Fischfangquoten für die Nordsee 2020 stehen im Mittelpunkt der Beratungen von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und ihren EU-Kollegen in Brüssel am Montag und Dienstag. Wie jedes Jahr im Dezember wird ausgehandelt, wie viel Fisch gefangen werden darf und wie sich die Mengen verteilen. Dabei suchen die Minister die Balance zwischen der Erholung schon stark ausgedünnter Fischbestände und den wirtschaftlichen Nöten der Fischer. Mit Ergebnissen der immer äußerst schwierigen Verhandlungen wird erst am Dienstag gerechnet.

Thema des Ministertreffens ist zudem abermals die geplante Reform der europäischen Agrarpolitik. Die Reformdebatte läuft äußerst zäh, zumal auch die EU-Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2027 ungeklärt ist. Klöckner betonte vorab, wichtig für Deutschland seien einheitliche Rahmenbedingungen für Umwelt- und Klimapolitik sowie gemeinsame Wettbewerbsbedingungen. Darüber hinaus müsse den Herausforderungen in Landwirtschaft und ländlichem Raum und den höheren Klimaambitionen im Agrarbudget Rechnung getragen werden./vsr/DP/he

AXC0040 2019-12-16/05:50