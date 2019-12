NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Streit um Hitzepausen beim Playmobil-Hersteller Geobra Brandstätter geht am Montag (14.00 Uhr) vor dem Nürnberger Arbeitsgericht in die nächste Runde. Das Unternehmen will den Ausschluss von acht Betriebsräten wegen grober Pflichtverletzung erwirken, weil sie im Sommer 2018 eigenmächtig und ohne Beschluss zu Hitzepausen aufgerufen haben sollen. Bisherige Güteverhandlungen blieben ohne Erfolg./mac/DP/he

