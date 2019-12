Die Finanzierungsmöglichkeiten für deutsche Start-ups sind mau. Deshalb will die Bundesregierung gemeinsam mit Versicherern einen Digitalfonds auflegen - doch die zieren sich. Die Dänen sind da schon deutlich weiter.

Jan Østergaard erinnert sich genau. "Die Regierung wollte uns unbedingt überreden, das Risiko auf uns zu nehmen." Østergaard, stellvertretender Direktor der dänischen Rentenkasse Industriens Pension, klingt fast vergnügt, wenn er heute davon erzählt: Wie der damalige Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen sich 2010 wünschte, die Pensionsfonds in Dänemark würden in Risikokapitalfonds investieren - und so für Start-ups eine kräftig sprudelnde neue Finanzierungsquelle erschließen.

Viele Rentenkassen hätten zuvor allerdings schlechte Erfahrungen mit heimischen Wagniskapitalfonds gemacht - und seien sehr zurückhaltend gewesen. Es kam schließlich anders, als die Pensionskassen erwartet hatten: "Die Regierung hat angeboten, uns einen Großteil des Risikos abzunehmen - ein gutes Modell für beide Seiten."

Østergaards Befund kennen viele Regierungen in Europa: Ab einer bestimmten Größe und Reife finden junge Unternehmen kaum Geldgeber zu Hause, die ihr weiteres Wachstum finanzieren. Bei den spannendsten Newcomern steigen dann nur zu gern Investoren aus den USA oder Asien ein - und Regierungen beklagen den Start-up-Ausverkauf. Denn die Erfahrung zeigt, dass junge Unternehmen mit ausländischen Investoren später auch eher dahin abwandern.

Deshalb will auch die Bundesregierung dafür sorgen, dass Start-ups ausreichend Risikokapital daheim oder in Europa finden. Um sie, die Innovationstreiber, hier zu halten - und die digitale Abhängigkeit von den USA und anderen Ländern zu reduzieren.

