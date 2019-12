Die Aktie von Plug Power hat in der zurückliegenden Woche erneut eine gehörige Achterbahnfahrt erlebt. Nachdem die Aktie des US-amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten von einem Eröffnungskurs am Montag bei 2,72 Euro auf bis zu 2,99 Euro am Donnerstag gestiegen war, rutschte sie am selben Tag wieder zurück auf nur noch 2,77 Euro. Am Freitag erholte sich der Kurs von Plug Power wieder deutlich, ging letztlich bei rund 2,90 Euro aus dem europäischen Handel. Die neue Woche wird spannend, denn der Wert ... (Achim Graf)

