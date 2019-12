Trend des Monatschart: Korrektur im Aufwärtstrend Der abgebildete Monatschart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandeltenGold-Futures (GC)seit Anfang 2011 bei einem letzten Kurs von $1.481,2. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Monat dar. Goldpreis korrigiert m langfristigen Aufwärtstrend Mehr über Gold, Silber und Edelmetallaktien erfahren - hier klicken Der Goldpreis bewegt sich in den letzten vier Wochen seitwärts ohne jedoch weitere Schwäche ...

