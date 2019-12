Klarheit beim Brexit und im Handelsstreit haben die Anleger vergangene Woche in gute Stimmung versetzt. Das könnte weiter für Auftrieb sorgen.

Zwei Stimmungsaufheller gab es in der vergangenen Woche an den Börsen, die auch noch am Montag gute Stimmung verbreiten dürften. Durch den klaren Wahlsieg von Boris Johnson in Großbritannien und die Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China könnte in der letzten Handelswoche vor Weihnachten eine Jahresendrally starten. Da auch die Europäische Zentralbank ihre ultralockeren Geldpolitik beibehält, urteilt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Devisenhändler Axitrader: "Drei Mal grünes Licht für die Börse."

Durch den Sieg in der Richtungswahl in Großbritannien, kann Premierminister Boris Johnson mit der absoluten Mehrheit im Rücken seinen Brexit-Deal nun durch das Parlament bringen und das Land zum 31. Januar 2020 geordnet aus der EU führen. Die für Sonntag geplante Anhebung der US-Zölle auf chinesische Waren wurde unterdessen abgesagt. Im Gegenzug wollen die Chinesen mehr Waren aus der US-Landwirtschaft, der Industrie und dem Energiesektor kaufen. Große Streitthemen wie die massiven Subventionen für Chinas Staatsunternehmen und die Diskriminierung ausländischer Investoren sollen in einer zweiten Phase verhandelt werden.

Am Freitag hatte der Dax ein halbes Prozent höher bei 13.283 Punkten geschlossen. Am Montagmorgen notiert der Leitindex Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen vor dem Handelsstart rund ein halbes Prozent im Plus.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Wall Street hat sich am Freitag trotz der offiziellen Bestätigung der Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit kaum verändert gezeigt. Die wichtigsten Aktienindizes hatten sich im frühen Handel auf Rekordhöhe bewegt, allerdings ließ der Schwung schnell wieder nach. Bereits am Donnerstag hatten die Anleger die Aussicht auf einen Deal zwischen China und den USA gefeiert.

Experten zeigten sich zurückhaltend wegen des Auf und Abs der letzten Monate im Handelsstreit. Der Dow-Jones-Index stagnierte unverändert bei 28.135 Punkten. Der S&P trat mit 3169 Punkten ebenfalls auf der Stelle. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 8.735 Punkte vor.

2 - Handel in Asien

Die Teileinigung zwischen den USA und China im Handelsstreit haben den asiatischen Aktienmärkten zu Wochenbeginn Kursgewinne beschert. Bei Händlern blieb jedoch eine Restskepsis. "Die Ankündigung ist ein Schritt in die richtige Richtung für die beiden Länder", schrieben die Analysten von ANZ. Der Handelskonflikt sei damit aber nicht gänzlich ausgeräumt.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans erhöhte sich um 1,5 Prozent. Allein in Australien ging die Börse 1,7 Prozent nach oben. In Japan ...

