FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUQ2A XFRA LU0256839191 AGIF-EUR.EQU.GRTH A EO 0.763 EURXFRA XS1071419524 GALAPAGOS 14/21 REGS 0.000 %1PXA XFRA US71910C1036 PHOENIX NEW MEDIA ADR A 1 1.227 EURUQ24 XFRA LU0348825331 AGIF-CHINA EQUITY A DL 0.171 EURWYU2 XFRA LU0121930688 WALS.PTF.-AKTIEN USA R 0.805 EURWZFC XFRA LU0861001260 LOYS-LOYS AKTIEN GLOBAL P 0.170 EURUQ2W XFRA LU0327454749 AGIF-EUR.CONV.EQU.A EO 2.232 EURAZHN XFRA LU0204480833 AGIF-ASIA PAC.EQU.A EO 0.119 EURWYU1 XFRA LU0181454132 WALSER PTF-GERMAN SEL. R 0.800 EURUQ2K XFRA LU0158827948 AGIF-GL.SUSTAIN.A DL 0.087 EURUQ2D XFRA LU0158827195 AGIF-GL.SUSTAIN.AX EUR 0.086 EURLXFA XFRA LU0107944042 LOYS - LOYS GLOBAL P 0.110 EURCBC XFRA LU0052221412 CB GELDMKT DTSCHLAND I A 0.352 EURME66 XFRA IE0003723560 METZLER-METZ. INT. GROWTH 0.250 EURME65 XFRA IE0003722596 METZLER I.I.-METZ.GL SE.A 0.300 EURME63 XFRA IE0002921975 METZLER-METZ.EUR.SM.COS.A 1.000 EURME62 XFRA IE0002921868 METZLER-METZ.EUR.GROWTH A 0.600 EURME61 XFRA IE0000111876 METZLER-METZ.EAST. EUR. A 0.330 EURDJF1 XFRA DE0009789842 ALL.WACHST.EUROLAND A EO 0.359 EURDJF5 XFRA DE0008471483 AL.AKT.EUR. A (EUR) 1.106 EURFH9A XFRA DE0008470337 INVESCO EUR.CORE AKTIENFD 3.440 EURUIGJ XFRA DE0006623077 SARAS.-FAIRINV.-BOND-UNI. 0.700 EURU2IQ XFRA DE0005317127 SARASIN-FAIRINVEST-UN.-I 0.800 EURBS91 XFRA AT0000904909 SUPERIOR 3 - ETHIK 5.510 EURRK1A XFRA AT0000859517 RAIFF.NACHHALTIGK.-MIX RA 0.920 EURAH8A XFRA LU0589944643 AGIF-GL.METALS+MINING AEO 0.651 EURUQ21 XFRA LU0342688198 AGIF-GL.AGRIC.TRENDS A EO 0.482 EURMF41 XFRA LU0328585541 WALLRICH-PRAEMIENSTR.P 2.550 EURW3U XFRA US9598021098 WESTERN UNION CO. DL-,01 0.179 EURME67 XFRA IE00B1F1VT06 METZLER II-M. FOC.JP.A EO 0.300 EURVGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10 0.358 EURF1EF XFRA US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF 0.295 EURTN8 XFRA US8835561023 THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 0.170 EURRA6 XFRA US7549071030 RAYONIER INC. 0.242 EURLCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.689 EUR