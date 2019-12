Die USA und China hatten sich am Freitag nach monatelangem Gezerre auf dieses erste Teilabkommen geeinigt.Washington - Die Teileinigung mit China im Handelsstreit ist nach US-Angaben trotz einiger noch ausstehender Arbeiten am Vertragstext in trockenen Tüchern. Die Angelegenheit sei "vollkommen erledigt, absolut". Dies sagte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Sonntag (Ortszeit) dem Sender CBS. Mit Blick auf den Text räumte er ein, es fehlten noch Übersetzungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...