16.12.2019 - Eine Tochter lifert der CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) einen weiteren Vermittlungserfolg, einen von denen die notwendig waren, um im Q4 die Zahlen für 2019 "rund zu machen" gemäß der Prognose, die in Q3 einigen Anlegern noch wacklig erschien. Die Flut der Meldungen in den letzten Wochen spricht hier für die Gesamtzielerreichung der Gesellschaft. Die CORESTATE-Tochter Hannover Leasing hat die britische Großbank HSBC beim Erwerb des Passiv-Bürogebäudes "Seven" in bester Lage von Brüssel am Boulevard Roi Albert II beraten und damit einen weiteren hochkarätigen internationalen ...

