PERIOD COMPANY TICKER EVENT MARKET 05.06.2019 Frigate FRGTE Subscription period RIG 10.04.2020 21.11.2019 Rokiškio suris RSU1LOS5 Buyback VLN 17.12.2019 16.12.2019 Valmieras stikla škiedra VSŠ1R Investors event RIG 16.12.2019 Valsts Kase / Treasury of Additional RIG Latvia LVGB000025A listing/admission 16.12.2019 Novaturas NTU1L Sales figures VLN 17.12.2019 LITGRID LGD1L Extraordinary General VLN Meeting 17.12.2019 Novaturas NTU1L Extraordinary General VLN Meeting 18.12.2019 Nordecon NCN1T Capital decrease TLN payment date 18.12.2019 Žemaitijos pienas ZMP1L Extraordinary General VLN Meeting 19.12.2019 PRFoods PRF1T Annual General TLN Meeting 20.12.2019 Valmieras stikla škiedra VSŠ1R Extraordinary General RIG Meeting 21.12.2019 Šiauliu bankas SABB006020A Maturity date VLN 21.12.2019 Šiauliu bankas SABB006020A Coupon payment date VLN 21.12.2019 Magnetic MRO MMRO080021FA Coupon payment date TLN For more information please visit full investor calendar: https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/calendar. Nasdaq Baltic Issuer Services +370 525 31459 (Vilnius) +371 672 12431 (Riga) +372 640 8800 (Tallinn) https://www.nasdaqbaltic.com/ Nasdaq Baltic is a common name for exchanges, regulated markets, alternative markets First North operated by Nasdaq companies in the Baltic states, i.e. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS and AB Nasdaq Vilnius.