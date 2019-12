Die Host Hotels & Resorts Inc. (ISIN: US44107P1049, NYSE: HST) zahlt weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie. Die Auszahlung der Dividende für das vierte Quartal erfolgt am 15. Januar 2020 (Record date: 31. Dezember 2019). Zusätzlich zur regulären Dividende schüttet das Unternehmen eine Sonderdividende in Höhe von 0,05 US-Dollar aus. Host Hotels & Resorts mit Sitz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...