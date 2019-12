Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero anlässlich eines angekündigten Zukaufs in Südkorea von 60 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt in dem asiatischen Land sei hoch attraktiv, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal sollte es dem Essenslieferanten erlauben, schneller profitabel zu werden./la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000A2E4K43

