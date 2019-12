Die Teil-Einigung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit hat dem Ölpreis zuletzt ein Drei-Monats-Hoch beschert. Am Montag fallen die Preise leicht.

Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel leicht nachgegeben. Zwar herrscht am Markt weiterhin Optimismus wegen des Abkommens zwischen den USA und China. Zugleich bleiben die Marktteilnehmer aber vorsichtig. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 65,08 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ...

