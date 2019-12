Bonn (ots) - Neurodermitis ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung, die vor allem Kinder betrifft. Doch anders als früher vermutet wächst sich Neurodermitis nicht aus, sondern kann nach langen beschwerdefreien Phasen im Erwachsenen- oder sogar im Seniorenalter wieder ausbrechen. Es kommt aber auch vor, dass Neurodermitis bei Erwachsenen erstmals auftritt.Wo sich Ekzeme entwickeln und wie stark sie ausgeprägt sind, ist je nach Alter und Vorgeschichte unterschiedlich. Bei sehr alten Menschen verläuft die Erkrankung oftmals schwer; große Hautareale sind gerötet, teilweise schuppig und mit einem sehr starken Juckreiz verbunden. Was genau dahintersteckt, darüber gibt es bislang nur Vermutungen: Hormonelle Umstellungen im Alter, Stress, Allergien, jahrelanger Kontakt zu hautreizenden Substanzen, intensive Hygienemaßnahmen oder eine abnehmende Barrierefunktion der Haut.An neue Hautpflege-Routine gewöhnenMit fortschreitendem Alter verändert sich die Haut: Die Barrierefunktion lässt nach, die Haut wird trockener und anfälliger für Reize. Ältere Patienten, die zu Ekzemen neigen, müssen sich daher möglicherweise an eine neue Routine gewöhnen und ihre Haut morgens und abends eincremen. Diese so genannte Basistherapie ist das Fundament jeder Behandlung, die je nach Schweregrad der Ekzeme um wirkstoffhaltige Salben oder innerlich wirkende Arzneimittel ergänzt wird. Unter Umständen müssen sich die Betroffenen von ihrer Lieblings-Körperlotion trennen, falls diese zum Beispiel hautreizende Duftstoffe oder Konservierungsmittel enthält. Unverzichtbar sind hingegen geeignete Fette sowie Feuchthaltefaktoren wie Glycerin, die die Hautbarriere stärken, das Wasserbindungsvermögen verbessern, die trockene Haut geschmeidig machen und dem Juckreiz entgegenwirken. Mittlerweile gibt es außerdem Basispflegeprodukte mit zusätzlichen Wirksubstanzen. Deren positiver Einfluss auf die Haut muss durch aussagekräftige Studien belegt sein. Ein Beispiel hierfür ist Junghafer-Extrakt, der antientzündlich wirkt und das überaktive Immunsystem der Haut bei Neurodermitis reguliert.Tipp: Die Broschüre "Hautpflege - die Basistherapie bei Neurodermitis", finanziell unterstützt von der Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH, kann kostenfrei postalisch oder im Internet angefordert werden: Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn, www.dha-neurodermitis.de. Quellenangaben beim Verfasser.Pressekontakt:Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V.c/o MedCom international medical & social communication GmbHDr. Heike BehrbohmRené-Schickele-Straße 1053123 Bonn0228 / 3082100228 / 3082133behrbohm@medcominternational.dewww.dha-neurodermitis.dewww.dha-allergien.deOriginal-Content von: Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61963/4469747