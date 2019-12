Alle Banken Europas waren ebenfalls Mini-Gewinner vor anderem Hintergrund: Die Renditen am Bondmarkt steigen. Als letzte Adresse gilt noch eine winzige Minusrendite von 0,01 % für zehnjährige Bundesanleihen und damit faktisch null. Alle anderen befinden sich bereits in den Größenordnungen von 0,1 bis 0,9 % je nach Bonität. Damit ist das Ende der Negativrenditen im Euroraum sicher vorauszusagen. EZB-Chefin Madame Lagarde hat dazu kunstvoll geschwiegen. Was sich daraus ableitet, wird das wichtigste Gesprächsthema ab Januar werden.



