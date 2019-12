Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für National Grid von 960 auf 1010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien seien die größten Risiken für die britischen Versorger vom Tisch, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet nun mit einer Fortsetzung der aktuellen Trends. Sorgen über mögliche Verstaatlichungen dürften nun abebben./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 05:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2019 / 05:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-12-16/09:04

ISIN: GB00BDR05C01