Politische Entwicklungen treiben den Dax auch in der neuen Woche an. Anleger schauen besonders auf die Werte dreier Immobilienkonzerne.

Die neue Handelswoche eröffnet der Dax bei 13.347 Punkten etwa 0,5 Prozent fester. Damit setzt der deutsche Leitindex den Aufwärtstrend fort, der bereits die letzte Handelswoche bestimmte.

Noch am Freitag hat der deutsche Leitindex 0,5 Prozent höher geschlossen - und zeigte sich nur noch etwas mehr als 300 Zähler von seinem Rekordhoch entfernt. Mehrere politisch Ereignisse hatten zum Wochenschluss die Märkte bewegt. Einerseits erhielt der Dax Aufwind vom Wahlsieg von Boris Johnson und den Tories in Großbritannien. Der Weg zu einem geordneten Brexit erscheint damit nun wahrscheinlicher.

Weiterhin konnten sich China und die USA auf eine Teileinigung im Handelsstreit einigen. Auf den ersten Blick ein großer Erfolg, doch der "Phase-1"-Vertrag, der unter anderem für den Ausfall der für vergangenen Sonntag angedachten Strafzölle der USA gegen China sorgt, hat noch etliche Lücken. Große Streitpunkte, wie die Diskriminierung ausländischer Investoren und die massive Subventionierung von Staatsunternehmen in China, sollen erst in Phase 2 verhandelt werden.

Anleger hatten jedoch bereits vergangenen Donnerstag auf eine Einigung im Handelsstreit spekuliert, was den Dax ansteigen ließ. Umso schwächer wirkte sich die Verkündung der Einigung am Freitag auf die Märkte aus - in Deutschland zeigte ...

