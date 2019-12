Der amerikanische Pharmakonzern Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, NYSE: ABT) steigert seine Quartalsdividende um vier US-Cents oder 12,5 Prozent auf 36 US-Cents je Aktie. Dies ist die 48. Jährliche Dividendenanhebung in Folge. Es ist die insgesamt 384. Quartalsdividende. Seit dem Jahr 1924 werden ununterbrochen Dividenden an die Investoren ausgeschüttet. Ausbezahlt wird die Dividende am 14. Februar 2020 (Record day: 15. Januar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...