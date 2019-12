Guten Morgen, der DAX konnte am Freitag zunächst kräftig ansteigen und über die Marke von 13.400 Punkten ansteigen. Im Tageshoch wurden 13.423 Punkte notiert. In der Folge sackte der DAX aber wieder ab und ging bei 13.282 Punkten aus dem Handel. Am frühen Montagmorgen zeigt sich der Leitindex wieder höher bei 13.340 Punkten. Und damit nur knapp unter dem alten Widerstand bei 13.350 Punkten. Kann der DAX nachhaltig über 13.350 Punkte ausbrechen, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 13.400 und 13.450 ...

