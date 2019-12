Zürich (awp) - Novartis-Aktien werden am Montag von Investoren gemieden. Der Pharmakonzern hat in seiner Asthma-Forschung einen Rücksetzer erlitten. So unterstützten Daten der beiden Phase-III-Studien LUSTER 1 und 2 die weitere Entwicklung des Produktkandidaten Fevipiprant nicht. Die Nachricht veranlasst einige Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...