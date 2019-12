Nach einem enttäuschenden Abschluss des Geschäftsjahres sind die Papiere von Isra Vision am Montag zunächst um über 6 Prozent abgesackt. Knapp über der exponentiellen 200-Tage-Linie fanden sich dann wieder einige Käufer für die Papiere des Spezialmaschinenbauers und der Verlust schmolz auf 2,7 Prozent ab.

Nach Einschätzung des Analysten Zafer Rüzgar vom Investmenthaus Pareto schnitten die Darmstädter im Schlussquartal sogar noch schwächer ab, als nach der Senkung der Umsatzprognose im November zu erwarten gewesen sei. Sowohl der Umsatz als auch der operative Konzerngewinn hätten die Markterwartungen verfehlt, so Rüzgar. Das für das Geschäftsjahr 2020 avisierte niedrig zweistellige Wachstum bei Umsatz und Ertrag entspreche in etwa der Markterwartung von plus 14 Prozent./ag/fba

