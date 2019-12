Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Wirtschaft vor dem Spitzentreffen zur Fachkräfteeinwanderung im Kanzleramt aufgefordert, konkrete Angaben zum genauen Bedarf in einzelnen Bereichen zu machen. "Die Anwerbestrategie muss ja darauf abstellen, in welchen Bereichen wie viele Arbeitsplätze gebraucht werden", sagte Altmaier im ZDF-Morgenmagazin. "Es nutzt ja relativ wenig, wenn viele Elektriker kommen, aber Mechatroniker gebraucht werden."

Die Regierung schaffe die Voraussetzungen. "Welche das sind, das muss mit der Wirtschaft besprochen werden", betonte der Wirtschaftsminister. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie oder die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände wisse dies nicht abstrakt. "Das muss mit den Kammern vor Ort geklärt werden", forderte Altmaier.

In den kommenden Jahren träten viel mehr Menschen in den Ruhestand als ins Arbeitsleben hinzukämen. "Deshalb müssen wir, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen, dafür sorgen, dass jeder qualifizierte Arbeitsplatz in Deutschland besetzt werden kann", sagte Altmaier, "und das geht am besten mit denen, die diese Arbeitsplätze bereitstellen, nämlich mit der Wirtschaft." Die Fehler früherer Jahrzehnte bei der Einwanderung sollten vermieden werden.

Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte bereits am Wochenende ein stärkeres Engagement der Wirtschaft angemahnt. "Die Wirtschaft muss zuerst aktiv werden", sagte er in der ARD und mahnte eine konkrete Anwerbestrategie der Wirtschaft an. "Sie muss uns sagen, in welchen Ländern sie für welche Branchen auch Fachkräfte anwerben will", forderte auch Heil. Erst dann könne die Bundesregierung dies durch bürokratische Vereinfachungen unterstützen. Heil nannte beispielsweise Vermittlungsabsprachen über die Bundesagentur für Arbeit mit bestimmten Ländern, leichtere Visumserteilung und die einfachere Anerkennung beruflicher Qualifikationen.

