Wien (www.anleihencheck.de) - Wenig überraschend fiel die EUR-Primärmarkttätigkeit letzte Woche mit rund EUR 3 Mrd. an plaztierten Anleihevolumina äußert gering aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einige Neuigkeiten habe es letzten Freitag hingegen aus Ratinggesichtspunkten gegeben. So habe die Verbund AG von S&P ein Upgrade um eine Stufe auf A bei stabilem Ausblick erhalten. Als Grund hierfür habe die Ratingagentur höhere Strompreise genannt, die u.a. zu einer besser als erwarteten EBITDA-Generierung, welche auch zu einem stärkeren Delveraging geführt habe, sowie die moderate Investitions- und Dividendenpolitik des Unternehmens. S&P gehe davon aus, dass wesentliche Credit-Kennzahlen über zumindest die nächsten zwei Jahre stabil bleiben sollten, wenngleich das Basisszenario keine größeren Akquisitionen berücksichtige. Das Verbund Rating von Moody?s sei nach wie vor Baa1 bei einem positiven Ausblick. ...

