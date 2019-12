Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Eine saisonal höhere Nachfrage in Festlandchina hat im November die Umsätze im landesweiten Einzelhandel auf 8,0% im Vergleich zum Vorjahr ansteigen lassen (Oktober: 7,2%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Industrieproduktion sei gegenüber dem Vorjahresmonat nach 4,7% im Oktober auf 6,2% angezogen. Das sei der höchste Stand seit März. Insgesamt bleibe die Erlössituation der Unternehmen angespannt, was bislang zu einer allgemeinen Investitionszurückhaltung führe. Mit 5,2% in der Jahresrate bleibe das Investitionswachstum auf dem Niveau des Vormonats. Eine voraussichtlich schrittweise fiskal- und geldpolitische Lockerung dürfte zu niedrigeren Renditen chinesischer Staatsanleihen führen. (16.12.2019/alc/a/a) ...

