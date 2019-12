Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Wer viel online bestellt oder mal ein paar Wetten auf seinen Lieblingsverein abgeben will, steht nicht selten vor der Frage wie er die Ware oder den Dienst am besten bezahlen soll. Viele Menschen fühlen sich unwohl, die Kreditkartendaten einzugeben. Viel zu oft wurden die Daten bereits von Hackern abgegriffen. Banküberweisung dauern in der Regel immer noch zu lange, schließlich will heute jeder praktisch sofort sein Schnäppchen in Händen halten oder seine Leistung serviert bekommen. Trustly bietet für Online Zahlungen eine der schnellsten und sichersten Zahlungswege an. Wer mehr erfahren möchte, kann alles zu Trustly auf finanztrends.info nachlesen. Das Besondere: Die Zahlungen sind nicht nur schnell und sicher, sondern für Kunden auch kostenlos. Eine Anmeldung bei dem Dienst ist nicht erforderlich, was das Bezahlen enorm vereinfacht. Außerdem können Händler oder Dienstleister auch Rückzahlungen auf das Konto des Nutzers vornehmen. ...

