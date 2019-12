Euroboden GmbH: EUROBODEN AUF EXPANSIONSKURS: NEUE GRUNDSTÜCKSKÄUFE IN BERLIN DGAP-News: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Immobilien Euroboden GmbH: EUROBODEN AUF EXPANSIONSKURS: NEUE GRUNDSTÜCKSKÄUFE IN BERLIN 16.12.2019 / 10:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. In Berlin-Lichtenberg hat Münchner Projektentwickler Euroboden ein etwa 6.000 qm großes Grundstück mit Bestandsgebäude sichern können. Die Liegenschaft befindet sich in einem Wohngebiet und beherbergt momentan ein Nahversorgungszentrum mit einer vermietbaren Fläche von 6.500 qm sowie entsprechendem Entwicklungspotenzial. In Berlin-Neukölln hat Euroboden eine Liegenschaft am Gewerbestandort Südring erworben. Der Südring zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftsstandorten Berlins, mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die Bundesautobahn, sowie den künftigen Flughafen BER. Das Grundstück befindet sich in der Neuköllnischen Allee, an der Schnittstelle zwischen Gewerbe-und Wohngebiet. Derzeit befinden sich darauf vermietete Büro- und Lagerflächen von rund 4.700 qm. Unter Berücksichtigung der baurechtlichen Vorgaben ist eine Bebauung von 11.530 m² BGF möglich. Euroboden plant, einen modernen Bürokomplex zu entwickeln, mit dessen Bau spätestens Anfang 2023 begonnen werden soll. Der Kaufpreis beider Immobilien lag im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, die entsprechenden Bankfinanzierungen sind abgeschlossen. Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH: "Mit dem Ankauf dieser beiden Immobilie expandiert Euroboden als anspruchsvoller Projektentwickler weiter in der bundesdeutschen Hauptstadt. Wir werden weiterhin verstärkt in München und Berlin sowie dem zugehörigen Umland investieren. 