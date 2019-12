Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beflügelt von der Aussicht auf einen möglichen Deal im Handelsstreit zwischen den USA und China, Präsident Trump hatte einen solchen auf dem für ihr üblichen Weg via Twitter in Aussicht gestellt und einem deutlichen Wahlsieg von Boris Johnson und seinen Tories, kletterte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag auf ein neues 2,5-Jahreshoch, berichten die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...