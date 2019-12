Die Aktionäre des französischen Energiekonzerns EDF (ISIN: FR0010242511) hatten die Möglichkeit, die Zwischendividende in Höhe von 0,15 Euro für das Jahr 2019 in Form neuer Aktien zu erhalten. Die Wahlperiode lag zwischen dem 28. November und dem 11. Dezember. Wie der Konzern am Montag mitteilte, nahmen 93,88 Prozent der Aktionäre die Möglichkeit der Ausschüttung in neuen Aktien an. EDF (Electricite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...