Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der Eurozone ist im Dezember schwach geblieben. Das vierte Quartal 2019 fiel damit so miserabel aus wie seit dem Ende der Krise in der zweiten Jahreshälfte 2013 nicht mehr. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stagnierte im Dezember gegenüber dem Vormonat bei 50,6 Zählern, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Der Wert entsprach den Erwartungen von Volkswirten.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes fiel auf 45,9 Punkte von 46,9 im Vormonat. Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 47,3 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor stieg auf 52,4 Punkte von 51,9 im Vormonat. Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 52,0 Punkte erwartet.

"Gegenwind kam im Dezember vor allem von der annähernd stagnierenden Nachfrage, und auch die düsteren Aussichten für das nächste Jahr machen den Unternehmen zu schaffen", sagte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Seit vier Monaten krebst die Wirtschaft nur so vor sich hin, und der Einkaufsmanagerindex signalisiert lediglich ein BIP-Wachstum von knapp 0,1 Prozent auf Quartalsbasis."

December 16, 2019 04:17 ET (09:17 GMT)

