Die Analysten von Goldman Sachs haben in einer am Freitag veröffentlichten Studie die Bewertung für die Aktien von Fraport nach Kürzung der Passagierprognose auf "VERKAUFEN" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Frankfurter Flughafenbetreiber sei verglichen mit den Wettbewerbern von einem sich abschwächenden Verkehrswachstum am stärksten betroffen, so die US - Banker. Am heutigen Montag notiert Fraport aktuell bei 76,36 Euro. Fraport Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen ...

