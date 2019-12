Futures EUR/USD Rückzug vom 200 Pips, MA schwächeren französischen/deutschen Produktion PMI - Leicht bessere Dienstleistung PMI und anhaltende USD Verkaufsdruck begrenzen die Abwärtsbewegung - Die Gemeinschaftswährung baut am Montag ihre anfänglichen Gewinne ab und so fiel der EUR/USD zum unteren Ende seiner Range in den Bereich der 1,1130. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...