Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot DGAP-Ad-hoc: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Aktienrückkauf Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot 16.12.2019 / 10:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - Öffentliches Aktienrückkaufangebot - Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot Bad Teinach-Zavelstein, 16. Dezember 2019 - Die Geschäftsführung der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001) hat heute beschlossen, den Aktionären der Gesellschaft ein öffentliches Aktienrückkaufangebot über bis zu 210.000 Stammaktien zum Angebotspreis von EUR 17,50 je Stammaktie zu unterbreiten. Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von rund 13,64 % bezogen auf den Schlusskurs der Stammaktien an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse, Stuttgart, am dritten Börsentag vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Aktienrückkaufangebots. Die Geschäftsführung macht damit von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch, die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 25. Juli 2018 beschlossenen wurde. Die zurückerworbenen Aktien können für die im Ermächtigungsbeschluss vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Die Angebotsfrist soll am 19. Dezember 2019 beginnen und am 20. Januar 2020, 12:00 Uhr MEZ enden. Die Angebotsunterlage soll am 19. Dezember 2019 im Bundesanzeiger bekanntgegeben werden. Kontakt Public Relations Petra Huffer T: +49 (0)6841 105-803 E: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de 16.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Badstraße 41 75385 Bad Teinach-Zavelstein Deutschland Telefon: 07053 - 9262 0 Fax: 07053 - 9262 67 E-Mail: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de Internet: www.mineralbrunnen-kgaa.de ISIN: DE0006614001, DE0006614035 WKN: 661400, 661403 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart (Freiverkehr Plus) EQS News ID: 936723 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 936723 16.12.2019 CET/CEST ISIN DE0006614001 DE0006614035 AXC0130 2019-12-16/10:56