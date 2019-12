Sieg auf ganzer Linie für die Bullen auf dem Frankfurter Börsenparkett. Gleich in zweifacher Hinsicht wurde am Freitag im Deutschen Aktienindex die Tür zum Allzeithoch bei knapp 13.600 Punkten aufgestoßen. Erstens, weil im Vorfeld die Unterstützung bei 13.041 Punkten gleich mehrere Male verteidigt und dann zweitens mit einem neuen Jahreshoch charttechnisch die Top-Bildung und die damit einhergehende Gefahr einer Trendumkehr endgültig gebannt wurden. Damit befindet sich der Markt jetzt in einer komfortablen ...

