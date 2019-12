FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS VIRGIN MONEY TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL W.) - PT 165 (145) PENCE - BARCLAYS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 78 (70) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1010 (960) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 170 (155) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEVERN TRENT TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL W.') - PT 2400 (2300) P. - BARCLAYS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 5200 (4900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 525 (620) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1020 (880) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SEVERN TRENT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2550 (2050) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 950 (850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 225 (180) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS INCHCAPE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 705 (690) PENCE - HSBC CUTS MITCHELLS & BUTLERS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 435 (350) PENCE - HSBC CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 345 (465) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS TULLOW OIL PLC TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 50 (160) PENCE - HSBC CUTS VIRGIN MONEY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 210 PENCE - HSBC RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 960 (950) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES DART GROUP PRICE TARGET TO 1710 (1050) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MARKS & SPENCER TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 225 (155) PENCE - HSBC RAISES WINCANTON PRICE TARGET TO 320 (311) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES INITIATES SYNTHOMER WITH 'BUY' - TARGET 375 PENCE - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 244 (209) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 185 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES SPORTS DIRECT PRICE TARGET TO 550 (400) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1000 (975) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 575 (550) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2900 (2850) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 600 (575) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1100 (1075) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 750 (725) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1250 (1200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1680 (1900) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4100 (4460) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS BP PRICE TARGET TO 570 (580) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2700 (2750) PENCE - 'BUY'



