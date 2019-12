Österreich hatte im dritten Quartal 2019 mit drei Prozent die sechsthöchste Quote an offenen Stellen in der EU. Der EU-Durchschnitt lag bei 2,3 Prozent, die Eurozone kam auf 2,2 Prozent, wie Eurostat am Montag mitteilte. Spitzenreiter war laut den nicht-saisonbereinigten Daten neuerlich Tschechien mit 6,2 Prozent. Die niedrigste Quote wies abermals Griechenland (0,7 Prozent) auf.Hinter Tschechien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...