Interview: Von der Klimaschutzdebatte, die in diesem Jahr in Deutschland und weltweit richtig Fahrt aufgenommen hat, profitieren auch deutsche Photovoltaik-Unternehmen. Solarwatt verzeichnet massiv gestiegene Kundenanfragen in diesem Jahr. Geschäftsführer Detlef Neuhaus wünscht sich von der Bundesregierung für 2020, endlich ein klares Bekenntnis zu einer zukunftsorientierten Klima- und Wirtschaftspolitik. pv magazine: Wie ist das Jahr 2019 für Solarwatt gelaufen? Detlef Neuhaus (Foto): Der Modulbereich ist in diesem Jahr wirklich ganz hervorragend gelaufen. Wir hatten gleich mehrere Monate und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...