Jefferies hat Ado Properties nach der angekündigten Offerte für Großaktionärin Adler Real Estate auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Unter der aktuellen Übernahmestruktur dürfte eine Aktionärszustimmung bei Adler nicht mehr nötig sein, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass Adler kürzlich über den Kauf der Ado Group Ltd. ein Drittel des Aktienkapitals von Ado Properties erworben hatte. Adler habe effektiv die volle Kontrolle über Ado. Für die Kleinanleger von Ado indes sei der Deal negativ, denn auf eine Erholung der Aktie als "reines Berlin-Investment" sei vom Tisch./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 02:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2019 / 02:44 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-12-16/11:48

ISIN: LU1250154413