Datenschutzbehörden haben erstmals Millionenstrafen für DSGVO-Verstöße verhängt. Über ein Jahr nach der Einführung schützen die meisten Unternehmen Daten noch mangelhaft. Sie könnten dafür ebenfalls sanktioniert werden.

Als die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 in Kraft trat, blieb der häufig befürchtete Abmahn-Terror aus. Zunächst wurden nur vereinzelt kleinere Geldstrafen verhängt, wenn Unternehmen personenbezogene Daten nicht schützen, wie es die EU-Verordnung verlangt. Doch innerhalb weniger Wochen verhängten deutsche Behörden nun Strafen in Rekordhöhe an den Telekommunikationsdienstleister 1&1 Telecom GmbH (1&1) und die Wohngesellschaft Deutsche Wohnen. Es dürften nicht die letzten Strafen für nachlässigen Datenschutz sein, denn fast alle Unternehmen haben noch Probleme, sich dem Gesetz vollständig anzupassen. Damit riskieren auch sie hohe Strafen. Droht nach der ausgebliebenen Abmahnungsflut nun eine Bußgeldwelle?

Dass die Abmahnwelle bei Einführung der Verordnung ausblieb, liegt nicht an der vorbildlichen Umsetzung in den Unternehmen. Vielmehr ist noch rechtlich umstritten, ob Unternehmen sich gegenseitig abmahnen dürfen. Verbraucherverbände und Behörden haben hingegen die klare Befugnis, Datenschutz-Verstöße mit Bußgeldern zu bestrafen. Bislang fielen die aber recht niedrig aus: Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen etwa hat seit Einführung des Gesetzes 22 Unternehmen mit Strafen zwischen 100 und 1500 Euro belangt. Dabei könnten sie weit höher ausfallen, denn durch die DSGVO hat sich der Rahmen für Bußgelder von 300.000 Euro auf bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes eines Unternehmens erhöht.

In anderen EU-Staaten waren die Behörden bei der Höhe von Geldstrafen weniger zurückhaltend. So forderte die französische Aufsichtsbehörde 50 Millionen Euro vom US-Unternehmen Google, die britische Datenschutzbehörde von der Fluggesellschaft British Airways gar ein Bußgeld über 200 Millionen Euro. Doch mit gleich zwei Rekordstrafen scheinen auch deutsche Behörden die Abschreckende Wirkung hoher Strafsummen als Instrument für mehr Datenschutz entdeckt zu haben.

Im November verhängte die Berliner Datenschutzbehörde das bislang höchste Bußgeld der deutschen Datenschutzgeschichte über 14,5 Millionen Euro gegen Deutsche Wohnen. Die Wohnungsgesellschaft ...

