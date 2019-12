Es gibt sinnvolle Wearables: Smarte Uhren, Earbuds, Tracker. Um die geht's hier nicht. Wir zeigen euch 10 Skurrilitäten, die ihr tragen könntet, wenn ihr wolltet - und eventuell nicht solltet. Macht euch Freunde und schenkt sie jemand anderem! Smartwatches, Fitness-Tracker und Kopfhörer-Knöpfe im Ohr sieht man mittlerweile tagtäglich. Die Wearables sind allgegenwärtig und sorgen mittlerweile nur noch selten für hochgezogene Augenbrauen. Das war nicht immer so. Die Älteren - also vor Jahrgang 95 - mögen sich erinnern, dass es schon reichlich skurril war, wenn jemand in sein fast unsichtbares Bluetooth-Headset losplapperte oder ständig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...